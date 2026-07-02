Intercambiaron presidentes de las asambleas nacionales de Cuba y Angola

Tomado de Granma /

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, sostuvo este jueves un fraternal intercambio virtual con su homólogo de la República de Angola, Adão Francisco Correia de Almeida; en el que ambas partes rememoraron la profunda amistad y hermandad entre los líderes históricos de ambos países, el Comandante en Jefe Fidel Castro y el Dr. Agostinho Neto, cuyo legado forjó los vínculos entrañables, fraternales e históricos entre los dos pueblos.

Lazo Hernández compartió una actualización sobre la situación de la Mayor de las Antillas frente al recrudecimiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, el cerco energético y las demás agresiones imperiales; así como agradeció a la contraparte angolana por su apoyo al reclamo por el fin del bloqueo, expresado tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas como en resoluciones en el seno de la Unión Africana.

Además, ratificó la voluntad de continuar estrechando los vínculos de cooperación entre ambas naciones y parlamentos. En este último caso, recordó que en septiembre del pasado año se firmó un acuerdo de colaboración entre ambos órganos legislativos destinado a fortalecer el diálogo institucional, el intercambio de experiencias, la cooperación entre las secretarías, comisiones y grupos parlamentarios de amistad, entre otros aspectos de interés; guiados por la profunda amistad y solidaridad bilateral forjada desde las luchas de liberación de la nación africana.

En el diálogo virtual participaron, además, por la parte cubana Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Marta Hernández Romero, coordinadora de las comisiones parlamentarias; Alberto Núñez Betancourt, titular de la Comisión de Relaciones Internacionales del legislativo cubano; el General de División Víctor Rojo Ramos, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Angola; Luis Alberto Amorós, director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores; entre otros directivos y funcionarios de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.