Jornada de los Historiadores de Villa Clara

Una amplia jornada de actividades, y conmemoración de efemérides desarrollan los historiadores villaclareños, en homenaje al Centenario de Fidel Castro.

Desde el 14 de junio los historiadores villaclareños, desarrollan la Jornada por el Historiador Cubano, pues ese día conmemoraron el aniversario 43 de la creación de la filial.

Fue recordada la figura de Máximo Gómez y su paso por VC, los remedianos hicieron un encuentro temático por la fundación de la Villa.

Y también los historiadores del centro realizaron un taller dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro.

Así los panelistas, abordaron diferentes aristas del pensamiento de Fidel.

La presencia de Fidel en la actuación desde el punto de vista… ese pensamiento está cada vez más vigente.

La jornada se extenderá hasta el 31 de julio.

Por ello el día 23 se reunirán los historiadores en la sala Caturla de la Biblioteca provincial Martí, para rememorar un importante hecho histórico.

Los historiadores villaclareños comparten sus saberes con diferentes segmentos de públicos.