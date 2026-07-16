El pickleball llega por primera vez a la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara

El pickleball, uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial, llegará por primera vez a la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara gracias a la colaboración entre esta institución y la Universidad de Vigo (España).

A partir del próximo curso académico, el pickleball formará parte de las actividades deportivas contempladas en el plan de estudio de la universidad. Esta iniciativa surge del trabajo conjunto de la Cátedra Honorífica de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, a través de su Proyecto UNESCO, y la Universidad de Vigo, fortaleciendo los vínculos de cooperación académica entre ambas instituciones.

La incorporación de esta disciplina se enmarca dentro de los proyectos del grupo de trabajo de la Cátedra de Integración de las Ciencias y la Educación para un Desarrollo Sostenible, con un enfoque orientado a la promoción de la salud. Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad ya han acogido con entusiasmo esta nueva propuesta deportiva.

Según el Doctor en Ciencias Daniel Bulgado, la iniciativa llega en un momento especialmente oportuno, marcado por la limitada disponibilidad de implementos deportivos y la crisis energética, ya que el pickleball requiere pocos recursos materiales y ofrece una excelente alternativa para la recreación, la actividad física y el bienestar de los estudiantes.

El pickleball creado en 1965 en los Estados Unidos ,es un deporte saludable, inclusivo y de fácil aprendizaje. Combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, se juega con paletas sólidas y una pelota perforada sobre una cancha de dimensiones reducidas. . Desde entonces, su práctica se ha expandido rápidamente por más de 80 países gracias a su carácter accesible para personas de todas las edades y niveles de habilidad.

La introducción del pickleball en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara se suma a los proyectos que desarrollan los cinco grupos de trabajo de la Cátedra Honorífica. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las relaciones académicas, científicas y culturales entre Cuba y España, al tiempo que promueven estilos de vida saludables y una formación integral de los futuros profesionales de la salud.