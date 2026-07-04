Homenaje a Pablo René Estévez, escritor y pedagogo

La Asociación de Pedagoguos de conjunto con la Biblioteca provincial Martí ofrecieron un homenaje al intelectual villaclareño, Pablo René Estévez.

El 80 cumpleaños de un hombre de ciencias y letras, de Pablo René Estévez, escritor y poeta, pedagogo e investigador, fue conmemorado en la Biblioteca Martí, un prestigioso recinto donde este intelectual ha visto presentar sus mas importantes libros.

Aquí, convocados por la Asociación de Pedagogos, interesados en homenajearlo públicamente, Pablo René agradeció llegar a sus 80 de vida, escribiendo, publicando, y socializando saberes, sobretodo desde la Educación Estético Ambiental, donde sostiene el proyecto Educar para el bien y la belleza.

Sus profundos estudios, y su amplia experiencia como escritor, investigador y profesor, lo sitúan como reconocido Doctor en Pedagogía, avalado por múltiples proyectos, libros y premios, además de altas distinciones obtenidas dentro y fuera de Cuba, pues Universidades cubanas y extranjeras, han contado con sus vastos conocimientos.

En Santa Clara, merecido homenaje a Pablo René Estévez, por sus 80años de vida, siempre al servicio de su país y de la cultura cubana.