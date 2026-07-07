Desarrolla balance de la Enseñanza Artística en Villa Clara.

Una reunión balance muy importante cerró una etapa compleja dentro del curso escolar para la Enseñanza Artística, donde fueron reconocidos los trabajadores mas esforzados, y por ende mas destacados.

El arte de enseñar el arte está en nuestras manos, ese pensamiento acompañó el balance de la EnsArt de VC, a partir de un curso atípico, donde la escuela convirtió cada obstáculo en fortaleza, desde la formación artística, y la general de los niños, creciendo en el fomento de varios proyectos culturales.

Alrededor de 15 cursos de verano asumirá el Centro para la Enseñanza Artística Olga Alonso de Villa Clara cuyo objetivo es mantener la vitalidad de los alumnos con sus instrumentos en las labores artísticas y sumar al resto de los niños de la ciudad a estos talleres de verano.

A ello se agrega, la superación científica y de postgrado para los maestros, resultado que recoge frutos en la formación integral de los educandos.

Avanzado el nuevo curso, entre sus estrategias también se encuentra incorporar a la escuela a la Jornada ViJazz, con sede en el propio centro.