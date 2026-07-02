Marco Rubio miente nuevamente contra el ICAP, pero la solidaridad con Cuba no se puede bloquear

Tomado de Granma /

El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos descalifica las recientes acusaciones del secretario de Estado norteamericano y reafirma que la institución seguirá firme en su misión de hermandad internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a recurrir a la mentira y la difamación para atacar al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una institución que por más de seis décadas ha sido puente de hermandad entre Cuba y el mundo. Así lo denunció el Héroe de la República y presidente del ICAP, Fernando González Llort, en un contundente mensaje publicado en su perfil de Facebook.

«El mundo está habituado a escuchar sus embustes, que no se sostienen, salvo por el único interés de intimidar y atemorizar a la importante fuerza solidaria que apoya y acompaña a nuestro país desde el triunfo de la Revolución», sentenció González Llort.

Las recientes declaraciones del alto funcionario estadounidense buscan desacreditar a una organización que ha sido reconocida mundialmente por su labor humanista y su defensa inquebrantable del derecho de Cuba a existir como sociedad libre, soberana y solidaria.

Según palabras del presidente del ICAP, a Rubio «le molesta sobremanera que los amigos de Cuba y personas honestas y de buena voluntad alcen sus voces en contra de la política genocida y criminal del imperialismo yanqui, que castiga de manera colectiva a todo un pueblo noble y valeroso, que lucha por su legítimo derecho al desarrollo y a vivir en paz».

No es casualidad que el ataque se produzca en momentos en que la solidaridad internacional con Cuba alcanza niveles sin precedentes. Caravanas de la amistad, proyectos de colaboración educativa y cultural, y el creciente rechazo mundial al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington durante más de 60 años, son evidencias de que la verdad prevalece sobre la calumnia.

González Llort fue enfático al reafirmar que el ICAP «continuará firme en el cumplimiento de la misión para la que surgió hace más de 65 años». Y concluyó con una frase que resume la esencia de la resistencia cubana: «La solidaridad no se puede bloquear» .

Las palabras del presidente del ICAP no solo representan la posición oficial de la institución, sino que se hacen eco del sentimiento de millones de personas en todos los continentes que, desde organizaciones sociales, sindicatos, movimientos políticos y ciudadanía común, rechazan el cerco imperialista contra Cuba.