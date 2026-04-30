Publicación tica destaca preparativos en Cuba para el Primero de Mayo

Tomado de Prensa Latina

La publicación costarricense SURCOS destacó los preparativos hoy para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores este 1 de mayo en Cuba, donde “miles de trabajadores saltarán a la calle para defender el socialismo y la Revolución.

Los actos por la fecha “además de seis décadas de infame y criminal bloqueo comercial y financiero por Estados Unidos, enfrentan un cerco petrolero ordenado por la Casa Blanca, que amenaza con una intervención militar contra la Isla», describe un artículo del periodista local Rafael Ugalde.

“Washington y La Habana –recuerda el comentario “El reclamo de los Mártires”- tuvieron un reciente encuentro particularmente contradictorio, pues mientras se desarrollaba, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvía a colocar a la isla en el radar de una posible escalada”.

El también abogado y reconocido intelectual costarricense aludió en ese sentido a la actitud contradictoria y amenazante del mandatario del país norteño en medio de las actuales tensiones, “al sugerir que Cuba podría ser el próximo objetivo, tras otros escenarios de conflicto”.

Según Ugalde, “el llamado ‘trumpismo’ conoce de ‘matonear’ a todo el mundo. De eso nadie duda. Pero no tiene idea sobre la historia del pueblo cubano».

El articulista cita al Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel, quien –subrayó- “detuvo en seco y con pocas líneas a Trump, al calificar sus amenazas como ‘serias’ y como «desafío a la soberanía de la isla”.

“A renglón seguido –apunta el comentarista tico- Trump quedó advertido por el mandatario del país caribeño: “Cuba no se rendirá y se defenderá hasta morir; y le agregó, por si Trump fuese corto de entendederas, que cualquier intento de agresión militar chocará con una resistencia inexpugnable”.

El artículo de SURCOS, un resumen sobre el origen del Día Internacional de los Trabajadores bajo el influjo de “Los Mártires de Chicago”, precisa que Costa Rica lo celebra desde 1913, “por iniciativa de la Confederación General de Trabajadores y el Centro de Estudios Sociales Germinal”.

idm/apb