Por la unidad y la historia que nos une desfilaron los Quemadenses

Por La unidad y la historia que nos une como pueblo desfilaron en el municipio de Quemado de Guines en saludo al día internacional de la clase obrera los catorce sindicatos del territorio encabezados por las máximas autoridades del partido y el gobierno. Un cúmulo de iniciativas llenó de colorido las principales arterias del poblado y en un sí por Cuba , el sindicato de la educación se engalanó con el resplandor de la bandera de la estrella solitaria junto a educadores y alfabetizadores. El sonido de la conga rompió la cadencia de la marcha del sector de la Cultura, que lució sus mejores exponentes con las iniciativas de los emblemáticos barrios parranderos La puya y el perejil. La celebración de el primero de mayo en el norteño municipio de Quemado de Guines, tierra donde germino la semilla del frente guerrillero de las villas fué un espacio más para que los trabajadores ratificarán su unidad en torno a la defensa de nuestra soberanía . En las palabras centrales Yarisleidy Corzo secretaria de la CTC en el municipio felicitó a los sindicatos y exhorto a los trabajadores a hacer del trabajo , el motor impulsor de la sociedad.