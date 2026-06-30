Cuba con cuarteto dorado en Panamericano de atletismo

Tomado de Granma /

Cuba concluyó su paso en el Campeonato Panamericano de Atletismo, con sede en Medellín, con saldo de cuatro medallas de oro y una de plata, todo con una delegación compuesta por seis atletas.

La gran figura del evento fue Daily Cooper, ganadora de dos títulos. Primeramente, se impuso en los 1 500 metros y luego dominó los 800 con marca personal de 1:56.10 minutos. Este tiempo constituye el sexto mejor crono de la temporada, lo que confirma que la camagüeyana es una de las figuras en ascenso dentro del deporte.

También brilló Anisleidis Ochoa, campeona en los 5 000 m con 16:37.48. La fondista, en la jornada final, no pudo competir en los 3 000 con obstáculos al presentar problemas físicos.

Dianelis Delís en la bala aportó uno de los cuatro títulos para Cuba, con disparo de 18,12 m. «Me siento muy feliz, contenta y orgullosa de poder participar en esta competencia, mi primera panamericana.

«No es mi mejor marca, pero fuera de mi país constituye la segunda vez que sobrepaso la barrera de los 18 metros», declaró emocionada a Panam Sports.

Juan Carley Vázquez alcanzó el único subtítulo, con registro de 19,63 en la bala. El brasileño Willian Venancio, con 20,53, ganó el metal dorado.

Los martillistas Ronald Mencía y Miguel Zamora concluyeron quinto y noveno, respectivamente, con envíos de 74,18 y 67,55.

Para Cuba, la estancia en Medellín fue muy provechosa pues, además de las preseas, todos los ganadores aseguraron su presencia en los Juegos Panamericanos de Lima-2027, evento que, de seguro, reunirá gran parte de lo más valioso del deporte rey en el continente.

Antes de concluir esta nota, no podemos pasar por alto lo hecho por la cuatrocentista Roxana Gómez en París, durante la octava parada de la Liga del Diamante.

La cienfueguera detuvo el cronómetro en 50,07 segundos. Aunque sexta, esta es su mejor marca de la temporada. En la carrera, la dominicana Marileidy Paulino (48,48) impuso su clase y se colocó como líder de la temporada, en una prueba que tuvo a cuatro corredoras por debajo de los 50 segundos.