Cuando Leonard Weinglass interpeló al Gobierno de Estados Unidos sobre Hermanos al Rescate

Tomado de Granma/

Preguntas que el destacado abogado estadounidense realizó en 2009 a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, en relación con sus comentarios sobre el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate.

El 22 de abril de 2009, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, hizo un grupo de declaraciones en las que incluyó el tema del derribo -en una decisión del Gobierno cubano en defensa de la soberanía nacional- de dos aviones de la organización terrorista Hermanos al Rescate, en 1996. Estas declaraciones fueron hechas ante el Subcomité de Apropiaciones, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados de la Cámara. Entre otras cosas dijo: «Yo recuerdo bien cuando esos dos pequeños aviones, desarmados, que no estaban haciendo otra cosa que dejando caer hojas impresas, fueron derribados por el régimen de Castro.»

Aquí están las preguntas que el abogado Leonard Weinglass propone para la Secretaria de Estado en relación con sus comentarios sobre el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate.

¿Qué haría EE. UU. si los hechos fueran los siguientes?

el avión líder de los tres aviones involucrados (dos fueron derribados) fue piloteado por un hombre que, previamente, había cometido actos de alevosía y violencia contra EE. UU. y había sido entrenado por un gobierno extranjero hostil y ese mismo piloto, según los servicios de inteligencia de EE. UU., había sido entrenado recientemente dejando caer sobre un campo, no hojas impresas, sino dispositivos explosivos hechos a mano para probar su eficacia; y que él había declarado públicamente, dos días antes, en la radio de su país que el vuelo de los tres aviones ese día era «en una misión» para desestabilizar al gobierno de Estados Unidos; y que el avión que él y los otros estaban volando tenía las mismas características que un avión militar que se usó durante la guerra de Vietnam para dejar caer bombas pequeñas contra el país adversario, que fue remodelado después, y que en la actualidad era un avión excedente de la armada que se había usado recientemente para ese mismo propósito, y que justamente antes del derribo la Agencia Federal de Aviación de EE. UU. había hablado con el piloto líder por la radio y le advirtió que estaba entrando en una zona militarmente protegida y debía retroceder, pero la advertencia fue desatendida ya que el avión había continuado en un curso con dirección hacia la capital norteamericana; y que los tres aviones entonces sobrevolaron un área designada de mar abierto que EE. UU. había cerrado debido a ejercicios del ejército, y de acuerdo con las reglas y regulaciones internacionales, advirtiendo a todos los aviones que no debían entrar; y que los tres pilotos pertenecían a un grupo de antiguos residentes de EE. UU. y que habían llamado públicamente al derrocamiento por la fuerza del gobierno de Estados Unidos; y que las hojas impresas que se habían dejado caer antes por este grupo de pilotos hacían un llamado a los norteamericanos a sublevarse contra su gobierno; y que después de 25 sobrevuelos de Washington por este grupo de pilotos, en los 20 meses anteriores, todos los cuales fueron protestados por EE. UU. al país que les proporcionó una base y que antes de armar su avión interceptor, Washington llamó a un funcionario militar de alta clasificación jerárquica de ese país y le advirtió que de aquí en lo adelante protegerían su espacio aéreo militarmente si fuera menester, y le instó a volver a casa y animó a las agencias apropiadas para que pararan esos vuelos; y

EE. UU. simplemente hizo eso, pero a pesar de todas las advertencias los vuelos continuaron hasta que fueron derribados. ¿Bajo tales circunstancias tenía EE. UU. justificación para derribar los dos aviones?