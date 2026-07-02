El Sonido de las Palabras, tertulia cultural

Un primer año cumplió la tertulia cultural EL SONIDO DE LAS PALABRAS, idea que desarrolla y conduce el escritor Arístides Vega Chapú.

Durante todo un año el intelectual y promotor cultural Arístides Vega Chapú, ha sabido formar y educar artísticamente a un público ávido por acompañar cada nueva convocatoria de El Sonido de las Palabras, actividad siempre realizada en tarde de domingo, en el Museo de Artes Decorativas en SC.

El leit motiv de cada encuentro es la curiosidad de la Flor de Jericó, la exquisita música del trío D Lirio, y las muchas historias de vida de los tres asistentes a cada una de las tertulias.

Representantes de distintos oficios y profesiones pasaron por allí, como expresión de pluralidad, en una ciudad letrada, cinéfila y amante por naturaleza, de todas las artes.

El Sonido de las Palabras apela al conocimiento, a la emoción, a socializar saberes, y sobretodo a tender puentes de amor, anudando lazos entre todos los participantes quiénes se van conociendo por medio del Sonido de las Palabras.