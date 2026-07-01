Expo personal de un miembro de la AHS

Carlos Daniel Castillo propone al público su muestra personal La perspectiva de los horcones, joven de la Asociación Hermanos Saíz que mantiene su doble condición de instructor de arte y de artista.

Para un joven de estos tiempos como Carlos Daniel, lograr el sueño de hacer arte, es un reto cumplido pues vive en un poblado rural, en Jicotea, perteneciente a VClara, y no siempre estar lejos de las plazas citadinas, favorece los procesos de creación de los artistas.

La exposición contiene esculturas y pinturas, las que se exhiben en la Galería de artes visuales en SC.

La muestra, La perspectiva de los Horcones, es mezcla de tristeza con la esperanza de lograr sueños en la vida, y hacerlo, desde el arte, con la mayor sencillez.