Premio Ser Fiel en homenaje a Samuel Feijóo

Efectuado en la Casa de la Ciudad de Santa Clara, la entrega en público del Premio Ser Fiel y las Menciones de este concurso que estimula a personalidades e instituciones culturales, respectivamente.

La sencillez y la emoción caracterizaron la entrega del Premio Ser Fiel 2026, un lauro que resalta la vida y obra de personalidades e instituciones de la cultura, que siguen la vasta trayectoria de una personalidad folclórica y popular como Samuel Feijóo.

A su memoria surgió este Premio, que recibió este año Emilio Javier Rodríguez Galindo, el carismático Mago.

Esta vez, el Premio Ser Fiel también entregó Mención al Guiñol de Santa Clara y al Museo de las Parrandas de Remedios.

En el corazón de los staclareños se hizo entrega del Premio Ser Fiel, un homenaje a la figura de Feijóo.

Foto: Leonor Esther Martínez