Más de 1500 nuevos egresados de la UCLV

No fue un día más entre los pasillos que transitaron durante 4 cursos. Fue el sello distintivo de años de estudios y crecimiento individual.

Más de 1500 jóvenes de la universidad central Marta Abreu de Las Villas recibieron su título que los acredita como graduados de la educación superior en Cuba. En el teatro universitario cerró el ciclo de la graduación 70 que, ajustado a las condiciones actuales, recorrió municipios y provincias de la región central para llevar su título a todos los egresados de esta casa de altos estudios.

Con 54 carreras, 11 programas de Ciclo Corto y un alcance territorial que abarca a las 5 provincias centrales, la UCLV sorteó las dificultades de un segundo semestre ajustado a la semipresencialidad por las condiciones contextuales del país. Un reto para estudiantes y profesores en su función de mantener la enseñanza y alcanzar la graduación 70 en una de las instituciones de educación superior más prestigiosa y multidisciplinaria de Cuba.

A lo largo de más de siete décadas de historia, la UCLV ha mantenido el compromiso de formar profesionales competentes, éticos y comprometidos con la transformación de la sociedad.

La Graduación 70 reafirma ese legado y proyecta hacia el futuro el talento y la responsabilidad de una nueva promoción de universitarios acorde con una universidad de excelencia.