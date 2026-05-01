Primero de Mayo en Villa Clara: La Patria se defiende

En una jornada que convoca a la unidad, la firmeza y el compromiso de todo un pueblo, este Primero de Mayo se vive con intensidad en cada calle y plaza de Villa Clara porque La Patria se defiende.

Cientos de trabajadores villaclareños de los sectores de la economía y los servicios, en compañía de sus familiares, se dan cita en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara, para celebrar el Día del Proletariado Mundial y patentizar su apoyo incondicional a la Revolución, en defensa de las conquistas alcanzadas a lo largo de 67 años de intenso bregar en la construcción de un estado de justicia y equidad.

Organizados por bloques, los colectivos obreros ocupan la Avenida de los Desfiles, desde las 7:00 de la mañana para la marcha por la paz y contra las amenazas imperiales que pretenden doblegar al pueblo cubano con un cerco energético, dispuesto a luchar si fuera necesario en defensa de su soberanía y autodeterminación.

Con el lema La Patria se defiende, los villaclareños dan muestras de unidad, con el compromiso irrevocable de defender el proyecto social cubano en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El sindicato de Civiles de la Defensa resultó el primero en desfilar en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara, y cerrarán los trabajadores de Cultura.