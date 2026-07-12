Queda restablecido el SEN aunque continúan las afectaciones por déficit de generación

Tomado de Granma /

Durante este sábado se continuó con el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional, quedando conectadas todas las provincias a las 06 horas con 30 minutos de la madrugada de hoy domingo.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1333 MW, la demanda servida 1208 MW con 1540 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1434 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 667 MW.

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 40 MW y el completamiento de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos con 100 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1473 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1727 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1757 MW en este horario.

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1473 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1727 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1757 MW en este horario.