PNUD abre convocatoria para proyectos con impacto ambiental en Cuba

Tomado de Cubadebate/

Una nueva iniciativa del Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsará la implementación de proyectos en Cuba que generen beneficios ambientales y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades mediante acciones locales.

La convocatoria se extiende hasta el próximo 18 de septiembre, y los proyectos que resulten seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta 75 mil dólares en equipamientos e insumos para su implementación.

Según informa el PNUD, podrán postularse organizaciones comunitarias de base, incluidos consejos populares, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, así como organizaciones no gubernamentales legalmente inscritas.

Se enfoca en cuatro áreas estratégicas:

Gestión sostenible de paisajes terrestres, costeros y marinos;

Seguridad alimentaria, agricultura y pesca sostenibles;

Transición energética hacia el uso de fuentes renovables de energía y eficiencia energética; y

Sostenibilidad ambiental urbana.

La convocatoria invita a presentar propuestas que se distingan por su carácter innovador y su potencial de réplica y escalamiento; que favorezcan el intercambio y el rescate de conocimientos y prácticas tradicionales.

Asimismo, busca proyectos que incluyan la participación y el empoderamiento de la población local, la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la inclusión de personas jóvenes y personas en situación de discapacidad.

Los proyectos que se postulen deberán contribuir a estos objetivos mediante indicadores claros y medibles y tener una duración máxima de dos años.

Deben contar con el aval de una institución cubana especializada en la temática, que será responsable de presentar el proyecto ante el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).

Las organizaciones solicitantes, junto a sus instituciones acompañantes, deberán declarar un compromiso de cofinanciamiento en CUP (pesos cubanos) que contribuya a garantizar la implementación de las iniciativas.

Dirigir las propuestas y consultas relacionadas con la convocatoria al correo convocatoriappd.cu@undp.org.

Esta iniciativa del Programa de Pequeñas Donaciones es implementada por el PNUD en Cuba y cuenta con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial