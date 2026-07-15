Canotaje cubano mantiene el rumbo a Lima-2027

Tomado de Granma/

La delegación cubana de canotaje de velocidad continúa cosechando buenos dividendos en su ruta crítica internacional. Durante la segunda jornada del Campeonato Panamericano en la ciudad canadiense de Montreal –evento crucial que otorga los boletos oficiales hacia los Juegos Panamericanos de Lima-2027–, la escuadra sumó dos metales de plata e igual cantidad de bronce.

Estos resultados complementan la excelente actuación de la jornada de apertura, donde Cuba aseguró tres preseas plateadas, ratificando la solidez de cara a los exigentes compromisos del ciclo olímpico.

La joven canoísta Yinnoly Franchesca López demostró que su rendimiento del primer día no fue casualidad. Tras agenciarse la plata el lunes en la prueba individual de velocidad, volvió a subir al segundo peldaño del estrado de premiaciones, esta vez en la distancia de los 500 metros (C1), también correspondiente a la categoría Sub-23.

La cubana detuvo los relojes en 2:12.01 minutos. El título quedó en manos de la local Elizabeth Mcarthur, quien cronometró 2:07.67, mientras la medalla de bronce fue para la estadounidense Emma Albrecht con un registro de 2:12.75. En la misma especialidad, pero del sexo masculino, Javier Requeiro igualmente finalizó segundo en 1:55.05, detrás del anfitrión Nikita Ciudin.

Por su parte, la kayakista Daylen Pérez firmó una regata de nivel en el K1-500 al cruzar la línea de sentencia en la tercera posición tras 1:53.93 minutos. Pérez escoltó en el podio a la experimentada canadiense Michelle Russell, campeona con registro de 1:49.16, y a la mexicana Beatriz Fragosa, ganadora de la plata con 1:51.42.

Ese propio evento tuvo a Carlos Daniel Abreu en la categoría juvenil, quien pasó tercero en 1:46.10 minutos, aventajado en casi un segundo y medio por el chileno Matías Parra.

La jornada de este martes también puso en acción a las tripulaciones del kayak biplaza (K2) a 500 m en ambos sexos, en finales directas que resultaron sumamente reñidas. Aunque ambos botes batallaron con intensidad, quedaron marginados de los puestos de premiación y ahora sus opciones de clasificación dependen de los complejos mecanismos de reasignación de cupos.

En la rama femenina, la dupla integrada por Pérez y Gabriela Cruz acabó en la sexta plaza entre nueve embarcaciones concursantes, con un registro de 1:56.44. En el sector varonil, Julio Hidalgo y Geduar Rodríguez detuvieron los cronómetros en 1:38.30 para anclarse en la octava posición.

Debido a que el K2 solo otorgaba dos pasaportes directos por sexo para la cita múltiple continental de Lima-2027, las tripulaciones antillanas deberán esperar por el cierre de los eventos del K4 a 500 m, modalidad que reparte cinco plazas adicionales.

La distribución de las vacantes dependerá del desempeño de los países que tengan botes clasificados en otras modalidades, lo que activará el corrimiento de cupos. Las mayores probabilidades de verse beneficiadas con un boleto de última hora recaen sobre el dueto femenino de Pérez y Cruz, incógnita que quedará despejada este miércoles cuando se emita el listado final de clasificados.

La faena cubana en este torneo clasificatorio sirve, además, como el último gran ensayo general para la meta fundamental del año: los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Se espera que la delegación de 12 piragüistas emprenda el viaje de regreso a la Isla este 16 de julio para realizar el último tramo de su preparación en casa. La comitiva, encabezada por figuras de la talla de la multimedallista mundial Yarisleidis Cirilo y José Ramón Pelier – quienes junto a Franchesca López aportaron tres subtítulos en la jornada inicial del lunes–, buscará dar los toques finales en su preparación para reinar en aguas dominicanas.