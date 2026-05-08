Rusia celebra decisión de China de rechazar las sanciones contra Irán

Tomado de Cubadebate

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia elogió la decisión de China de prohibir la aplicación de las sanciones estadounidenses contra Irán.

María Zajárova sostuvo que las sanciones unilaterales de Estados Unidos constituyen una injerencia en los intereses legítimos de los países independientes.

“Celebramos la decisión de China de ignorar las nuevas sanciones estadounidenses contra Irán”, afirmó la diplomática rusa.

Conforme a la vocera rusa, la decisión del gobierno chino de impedir la aplicación de estas sanciones “está plenamente justificada”, dado que constituyen una clara injerencia en los intereses vitales de los países independientes y son ilegítimas.

Pekín emitió previamente un decreto oficial que prohíbe cualquier reconocimiento, implementación o cumplimiento de las sanciones estadounidenses contra cinco empresas chinas acusadas de su presunta participación en transacciones petroleras iraníes. China también ordenó a las empresas y bancos nacionales que ignoraran estas sanciones y no cooperaran con su aplicación.

La medida china tiene lugar en momentos de tensión provocada por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz; una vía por donde pasaba hasta fines de febrero el 2 % del petroleo mundial, pero que ahora está bajo dos candados. Washington, en el marco de la guerra que impuso, junto a Israel, a Irán —actuamente en tregua— bloqueó los puertos iraníes; en represalia, Teherán ha restringuido el transito por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un terremoto en el mercado de hidrocarburos.

China denuncia que la guerra lanzada contra Irán, tanto en junio de 2025 como el 28 de febrero, “violó gravemente el derecho internacional y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”, y afirma que Washington es responsable del actual estancamiento diplomático con Teherán.