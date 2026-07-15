Los representantes de Villa Clara en Santo Domingo

Tomado de Vanguardia/

Un total de 36 deportistas de Villa Clara integran la delegación cubana que intervendrá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Según confirmaron las autoridades del Inder en el territorio, al momento de redactar estas líneas un total de 36 deportistas villaclareños forman parte de la delegación cubana a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que, a partir del próximo 24 de julio tendrán lugar en Santo Domingo, República Dominicana.

La comitiva de la provincia —si no hay cambios de último momento—quedó conformada por la Maestra Internacional Roxangel Obregón García (PLA); Yenisleidys de la Caridad García Abreu (atletismo-REM-), Jenifer Amanda Toledo Abreu (balonmano-SCL), María de las Mercedes Mazorra Oquendo (balonmano-SCL), Lisván Mora Castillo (balonmano-SCL) , Yisnolis Franchesca López Lamadrid (canotaje-ENC), Antony La Madrid Cabrera (canotaje-(ENC), Ysiel Reynaldo Batte Jiménez (esgrima-SAG) y Thaila Noemí Martínez Pentón (esgrima-SCL).

Un trío estará entre los animadores del fútbol: Elvis Ricardo Casanova Risquet (SCL), Aniel Rolando Casanova Risquet (SCL) y Luis Manuel Dardo Bombino (MAN), en gimnasia artística estará Darian Ray Rodríguez Padrón (CAM); Pedro Fernando Viera Águila (RAN) y Kevin Mestre Franco (SAG), en hockey sobre césped; Saskia Cruz Galván (karate-SCL); Laurent Elizabeth Estrada Caraballo (natación-SCL), Lizandra Puentes Pérez (pentalón moderno-CAI), Thalia Fidela Castillo Contreras (levantamiento de pesas-SCL) y Alberto Alejandro Hai Borges (polo acuático-SCL).

Completan el grupo: Pedro Antonio González Franco (remos-SCL), Osvaldo Pérez Pérez (softbol-SCL), Ananyelis Chávez Pérez (softbol-COR), Anisley López Gutiérrez (softbol-MAN), Yiliet de la Caridad Medina Fuentes (softbol-REM), Haila de la Caridad Ribalta Mora (taekwondo-SAG), Arlettys de la Caridad Acosta Herrera (taekwondo-SAG), María Fernanda Sosa Guillén (taekwondo-SDO), Estela María Crespo Cárdenas (tenis de mesa -SCL), Cristian Martín Galván (tiro-SCL), María Fernanda Pérez González (tiro-SCL), Isabel Rodríguez Silverio (triatlón-SCL), Jorge Emanuel Alemañez Martínez (triatlón-SCL), Nélido Manso López (velas-CAI), Mary Rosy Díaz Urbay (velas-CAI) y el estelar voleibolista Marlon Yan Herrera (RAN).

Aparecen en la relación aparecen 19 mujeres y 17 hombres, los cuales competirán en 21deportes.

Como entrenadores fungirán en la venidera edición de los CentroCaribes: Aldenay Vasallo Machado (atletismo, SDO), Ricardo Moisés Ponce Paret (atletismo-SCL), Jorge Coll Arencibia, (balonmano-SCL), Humberto Marcos Guevara Yervilla (béisbol-REM), Pedro Pablo Pereira Mesa (fútbol-SDO), Mario Andrés Bermúdez Ariosa (polo acuático-CAI), Leonardo José Cárdenas Perera (softbol-CAI), Jorge Luis Reguera Cubertier (softbol-CAI) y Jorge Lamas del Río (softbol-REM).

Entre los que impartirán justicia como árbitros se incluyen Yailin Abraham Quintana (RAN) en hockey sobre césped, Leonel García González (béisbol-CAM) y Gonzalo Álamo Álvarez (pesas-SCL).

Igualmente acudirá al importante evento el comisionado de pentatlón moderno Frank Alberto Martínez Plasencia (SCL).

El softbol, con cuatro representantes, es el que más aporta a la delegación de deportistas, seguido del fútbol, balonmano y taekwondo, con tres.

El canotaje, la esgrima, el hockey sobre césped, tiro deportivo, triatlón y las velas contribuyen con dos y en el ajedrez, atletismo, gimnasia artística, karate, natación, pentatlón, levantamiento de pesas, polo acuático, remos, tenis de mesa y voleibol habrá un villaclareño.

En cuanto a los municipios, con excepción de Quemado de Güines y Cifuentes, están representados todos los territorios de la provincia, con Santa Clara a la cabeza (18).