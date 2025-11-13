Díaz-Canel chequea el proceso de recuperación en Guantánamo

Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente del Consejo Nacional de Defensa, llegó a Guantánamo como parte de los habituales recorridos que realiza para conocer el proceso de recuperación de la provincia, luego del paso del huracán Melissa por esta región del país.

Hasta la Escuela Especial 14 de Junio en la ciudad del Guaso llegó el Presidente, donde inauguró un salón de rehabilitación auditiva, que facilita el proceso de aprendizaje de una treintena de niños con implante coclear, sordos e hipoacúsicos.

Yaima Salas Ruiz, directora de la institución educativa, detalló que el salón está equipado con diez modernas computadoras, marca Lenovo, donadas por la organización solidaria Cuba Sí de Alemania.

Foto: Periódico Venceremos.

Agregó que la tecnología, única en el país en este tipo de enseñanza, permite estimular los sonidos en los infantes durante las clases de percepción auditiva.

Precisó que las computadoras instaladas en el salón de rehabilitación auditiva favorecerán también las atenciones a la comunidad sorda guantanamera, incorporando estas novedosas prácticas a estudiantes insertados en la educación regular, así como a los adultos atendidos en el Centro Médico Auditivo, quienes con regularidad asistirán a la institución docente.

Los equipos, detalló, son muy costosos, con un valor aproximado en el mercado internacional de unos 450 dólares cada uno, además del aditamento específico, como los audífonos y micrófonos, con un costo adicional. De ahí, el infinito agradecimiento por esta altruista acción de la organización solidaria Cuba Sí, reiteró.

Foto: Periódico Venceremos.

Díaz-Canel: “Se avanza en la recuperación, pero queda mucho por hacer”

Foto: Estudios Revolución.

Durante su recorrido por Guantánamo, Díaz-Canel visitó el consejo popular Costa Rica, en el municipio El Salvador, uno de los más golpeados por el ciclón en la provincia.

En esa comunidad, que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la capital provincial, el mandatario estuvo en el policlínico Manuel Regojo Vera, y la Oficina de Trámites creada para atender a los damnificados del huracán, junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz.

En su recorrido, Díaz-Canel se interesó por la recuperación eléctrica en el municipio El Salvador, que está al 85 %, mientras quedan clientes de las montañas sin servicio; igualmente indagó por la situación epidemiológica, donde prevalece el dengue.

En diálogo con los pobladores de Costa Rica, el Jefe de Estado dijo sentirse honrado de estar en esta tierra heroica, de tanta historia. Habló de la valentía y del espíritu revolucionario de este pueblo.

Apreciamos mucho su coraje, pasaron horas difíciles por el paso del huracán pero ya se están levantando, señaló. El Presidente destacó que ya tienen viviendas recuperadas y saneado el poblado.

Foto: Estudios Revolución.

Luego en reunión con el Consejo de Defensa Provincial, se informó que el servicio eléctrico en la provincia se ha recuperado al 98,4 %, quedan zonas montañosas que deben estar restablecidas el domingo; en tanto, el servicio de agua está al 99 %.

Sobre el servicio telefónico, se reconoció el trabajo realizado en tiempo récord para restablecer tres cortes complejos de la fibra óptica. Hoy la recuperación marcha al 86 % en la telefonía fija de la provincia, y debe concluir en los próximos días.

Unas 15 mil viviendas han sido reportadas con afectaciones, de las que ya se han recuperado poco más de cuatro mil.

Se conoció además que ningún parque solar fotovoltaico de la provincia fue afectado por el huracán.

El Jefe de Estado reconoció el meritorio trabajo que está realizando Guantánamo. Se avanza en la recuperación, afirmó, pero queda mucho por hacer, sobre todo en la recuperación de las viviendas.

Indicó dar prioridad a temas como el enfrentamiento a los precios abusivos; atender con rigor las arbovirosis, no hacer más de lo mismo, precisó; mantener transparencia en la comunicación sobre la entrega de recursos a los damnificados; y priorizar a los más vulnerables.

Foto: Estudios Revolución.

(Con información de Periódico Venceremos y Presidencia)