Informan sobre nuevas decisiones para ver la televisión digital en Villa Clara

Como fue informado, un problema técnico en el nuevo transmisor chino instalado recientemente provocó desde la madrugada de este martes que se utilizara, como alternativa, el canal 32 de alta definición, sin embargo ello provocó que la señal digital estándar no pudiera captarse de forma óptima en varios municipios y en algunas zonas de Santa Clara.

«Insistimos en que ese transmisor está en garantía y su solución solo será posible con la presencia de los proveedores de esa tecnología, que deben llegar a la provincia próximamente», afirmó Cárdenas.

El funcionario reiteró que mientras eso no ocurra la televisión digital estándar en Santa Clara y municipios cercanos podrá sintonizarse por el canal 13 y retornaría al canal 32 la televisión digital por alta definición.