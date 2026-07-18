Día de la Defensa: Díaz-Canel chequea preparación territorial en Habana del Este

Tomado de Cubadebate/

El presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, protagonizó este viernes una nueva jornada del Día Nacional de la Defensa al visitar el municipio Habana del Este, donde constató el desarrollo de las acciones que ejecutan las Zonas de Defensa en respuesta al complejo panorama actual del país.

El jefe de Estado, quien asiste cada viernes a estos ejercicios de preparación territorial, estuvo acompañado en esta ocasión por el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; los generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior; así como por altos oficiales y dirigentes del Partido y el Gobierno en la provincia de La Habana.

En Alamar, con la gente y para la defensa

La jornada llevó al mandatario hasta la Zona de Defensa Alamar-Playa, un populoso asentamiento de más de 20 000 habitantes. Allí, Díaz-Canel conoció en detalle las acciones municipales orientadas a la preparación defensiva, las alternativas implementadas para el saneamiento e higienización de la comunidad, y las soluciones aplicadas al crítico suministro de agua a la población, uno de los temas neurálgicos del territorio.

Durante el intercambio, el presidente del Consejo de Defensa Nacional insistió en la necesidad de trabajar en tiempo de paz con estructuras diseñadas para tiempo de guerra, una máxima impuesta por las constantes amenazas que enfrenta el país. “La defensa de la nación es la vía más segura para preservar la paz”, sentenció.

Asimismo, indagó sobre el completamiento de las plantillas en los sistemas de defensa territoriales y compartió criterios con los presentes sobre las prioridades estratégicas que marcan la agenda nacional: la preparación defensiva, el desarrollo de las actividades del verano y el impulso a las transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas.

Transformaciones con alma social

En este último punto, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba calificó las nuevas medidas como trascendentales, al señalar que están concebidas para desatar las potencialidades productivas de las empresas, las asociaciones económicas estatales y no estatales, y para vincular a todos estos actores a la solución de problemas de carácter social.

“Son transformaciones económicas y sociales que protegen a las personas en situación más difícil”, remarcó. Como ejemplo, citó el incremento del salario mínimo en el sector presupuestado, lo que evidencia, dijo, la defensa de la justicia social como principio rector del proceso.

Energía, agua y comunicación: los pilares del momento

Al resumir los debates de la jornada, Díaz-Canel identificó como asuntos capitales el tema energético, el aseguramiento del agua a la población y el trabajo político e ideológico. Sobre este último, consideró que la comunicación cara a cara en las comunidades sigue siendo una de las herramientas más efectivas en tiempos de complejidad como el actual.

El presidente también reflexionó sobre la urgencia de elevar la producción de alimentos, para lo cual instó a aprovechar al máximo patios, parcelas, organopónicos y cualquier área cultivable en el territorio de Habana del Este. “Por su condición de municipio costero, tendrá que explotar todas las posibilidades que ofrezca su geografía”, añadió.

Con una extensión considerable y más de 174 000 habitantes, Habana del Este está organizado en varias zonas de defensa y dispone de aproximadamente 49 hectáreas dedicadas al cultivo, fundamentalmente de variedades de ciclo corto.

Entre sus desafíos, el mandatario puso énfasis en la atención integral a las personas con mayores vulnerabilidades, lo que exige un seguimiento riguroso de los sistemas de atención a las familias (SAF), el pago oportuno a los jubilados y el cuidado de los más de 435 núcleos identificados como vulnerables en el municipio.