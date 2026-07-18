Cuba barre a Canadá y certifica su estadía en la élite del voleibol mundial

Tomado de Cubadebate /

Con una exhibición de poderío, inteligencia táctica y resistencia mental, la selección cubana de voleibol masculino venció este sábado 3-0 a su similar de Canadá, en el marco de la tercera semana de la Liga de Naciones (VNL), y aseguró de manera matemática su permanencia en el grupo de honor del planeta.

El escenario nipón fue testigo del crecimiento sostenido de los discípulos de Jesús Cruz, quienes maniataron a los norteamericanos con parciales de 25-22, 25-21 y 29-27, en un encuentro donde los caribeños supieron dosificar sus armas y mostrar temple en los momentos de mayor exigencia.

El primer set sirvió de termómetro para un duelo que prometía equilibrios. Cuba ajustó su recepción y comenzó a carburar en el ataque, mientras que en el segundo episodio afianzó su muralla en la red y extendió la brecha con una efectividad que desconcertó al bloque canadiense.

El tercer parcial, sin embargo, fue una cátedra de carácter: los pupilos de Cruz resistieron el asedio rival en los puntos decisivos, salvaron balones de set y terminaron por doblegar a un adversario que se desgastó en el intercambio de golpes.

Las estadísticas reflejan el dominio insular: 11 bloqueos directos por solo seis de los canadienses, cinco servicios ganadores frente a dos, y una recepción notablemente más segura que permitió transiciones rápidas y fluidas.

En el apartado ofensivo, Cuba sumó 42 puntos de ataque por 40 de su rival, una diferencia numérica modesta pero abismal en el plano anímico y táctico.

Dos hombres emergieron como bastiones ofensivos: Miguel Ángel López, quien con 16 unidades lideró la artillería antillana, y Marlon Yant, que respaldó con 14 tantos en una demostración de sincronía y potencia. Por el bando canadiense, Ryan Varga (15) y Brodie Szwarc (11) intentaron sostener el empuje, pero sus esfuerzos se estrellaron una y otra vez contra la vigencia defensiva de los cubanos.

Más allá del marcador, este triunfo tiene un peso estratégico mayúsculo: el conjunto caribeño escaló hasta el puesto 15 del ranking mundial de la FIVB, mientras Canadá descendió al escaño 16, un giro simbólico que evidencia la batalla directa por el prestigio y la posición en el circuito de élite.

La escuadra cubana, que ya tiene asegurada su presencia entre los grandes, cerrará su actuación en esta etapa preliminar este domingo ante Italia, vigente campeón del mundo, en un duelo que servirá de termómetro para medir el verdadero alcance de un grupo que ha sabido reponerse de obstáculos y construir un voleibol convincente, vertical y con identidad.

Cabe recordar que la gran final de la Liga de Naciones masculina está prevista del 29 de julio al 2 de agosto en la urbe china de Ningbo, donde solo asistirán los ocho mejores.

En esta edición de la VNL, los cubanos se han librado de enfrentar a potencias como Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía, lo que en teoría les allanaba el camino, pero que no empaña el mérito de una campaña que ya tiene como principal logro la permanencia y que aspira a coronarse con una actuación memorable ante los transalpinos.

Con la misión principal cumplida, el combinado de Jesús Cruz se toma la revancha de las dudas iniciales y apunta a despedirse de la semana japonesa con otra página dorada, esta vez ante el gigante europeo, en lo que sería el broche de oro para una actuación que ya es historia viva del voleibol cubano.