Se alista Caibarién para celebrar la efeméride moncadista

Yiliainelys Valdés/

El municipio de Caibarién se alista para ser la sede del acto central del 26 de julio en Villa Clara. Fecha histórica que conmemora la gesta del Moncada, y que este año en especial, rendirá homenaje al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

A propósito de esta jornada el territorio inició una serie de tareas de impacto social con notorios avances en diferentes sectores con el fin de transformar la vida de sus pobladores.

En el ámbito del servicio de agua, se construyó un pozo en el hogar de ancianos y en la funeraria para garantizar el acceso a este recurso esencial para los más vulnerables.

Asimismo, el acceso a las comunicaciones resultó un aspecto de gran demanda por parte del pueblo y para darle solución se encuentra en fase de prueba un innovador sistema fotovoltaico de ETECSA, que promete mejorar la conectividad en la región, según afirmó Odelvis Luis Vázquez, primer secretario del PCC en el municipio.

La agricultura también está en el centro de atención con la apertura de tres puntos de venta administrados directamente por los productores locales. Esta iniciativa incluye la puesta en marcha de un sistema de riego que optimizará la producción agrícola y facilitará el acceso a productos frescos.

El sector del transporte ha recibido un impulso significativo con la llegada de cinco carros eléctricos y la asignación de un carro fúnebre para el territorio, contribuyendo a una movilidad más sostenible y eficiente.

Próximamente, la Villa Blanca será testigo de la inauguración de un poliservicio que ampliará las opciones para sus residentes. De igual manera, se trabaja en la restauración de la escuela primaria Fructuoso Rodríguez y en la remodelación de una fábrica de helados y del Centro recreativo Villa Caoba, antigua Villazucar.

Asimismo, se destaca el nuevo complejo «Mar Azul», desarrollado por la Mipyme Rempez, y «El Rumbo», una discoteca en Palmares con un nuevo concepto que ofrecerá servicios recreativos para niños, adolescentes y jóvenes, incluyendo mesas de juego y áreas infantiles.

A pesar del complejo panorama que enfrenta nuestra provincia, Caibarién se prepara para este 26 de julio, con optimismo y determinación con la mirada hacia un futuro lleno de posibilidades.