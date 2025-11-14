Evaluó Consejo de Defensa Nacional recuperación en oriente

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, presidió este jueves en Santiago de Cuba una sesión del Consejo de Defensa Nacional transmitida por la televisión y la radio nacionales, dedicada a examinar la recuperación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, precisaron fuentes de la Presidencia.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, participó en la reunión junto a Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y otros dirigentes, quienes ofrecieron detalles sobre la limpieza, el restablecimiento de servicios y la atención a la población.