Desde Santa Clara una sola voz: Raúl es Raúl

Porque Raúl es Raúl, el pueblo de Santa Clara colmó otra vez, el histórico Parque Vidal para denunciar la nueva maniobra del gobierno de Estados Unidos, enmascarada en falsas acusaciones contra nuestro General de Ejército, líder al frente de la Revolución Cubana.

En la tribuna, la joven jurista Leidy Laura Jiménez Cárdenas reiteró la voluntad de la juventud cubana de continuar construyendo la Revolución que inició en la Sierra, con Raúl cómo uno de sus líderes indiscutibles.

Desde la ciudad de Marta y el Che, esta tierra guevariana, reiteró, en la voz de sus hombres y mujeres, que el apoyo a nuestro Raúl, a Cuba y a la Revolución es innegociable.

En las palabras centrales, la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas, aseguró que nuestra provincia, heredera de una gloriosa tradición de lucha, no renunciará a los principios de independencia y soberanía de la Patria.

Este martes, Santa Clara reiteró la convicción irrevocable que, en el centro de la isla, seguiremos, junto a nuestro último Mambí, de pie y combatiendo, por muy difíciles que sean los tiempos.

Foto: Ramón Barreras