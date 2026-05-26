Fiesta del Guiñol Santa Clara en su aniversario 64

Una fiesta institucional y de pueblo resultó ser el cumpleaños 64 del Guiñol Santa Clara, fundado en mayo de 1962. Hoy se dedican los homenajes, a los artistas Félix Morales y José A Torrecilla.

Cada nuevo aniversario del Guiñol de Santa Clara, y ya cumplió 64 años de labor eminentemente cultural, pues se mencionan con admiración y gratitud las tres figuras fdacionales, Allán Alfonso, Olga e Iván Jiménez, maestros titiriteros y de la escena, de sueños y retablos, de historias y esperanzas, quiénes juntos hicieron desde el centro de Cuba, una escuela para la construcción y manipulación de títeres y muñecos.

A ellos siempre va la fiesta de cada mayo, que en esta ocasión incluye también el reconocimiento a otros dos grandes artistas, Félix Morales y José A. Torrecilla.

Esta vez la convocatoria de aniversario del Guiñol SC tuvo la feliz idea de compartir con el público una exposición titulada Historias salvadas del tiempo, que recrea personajes y muñecos protagonistas de las múltiples obras llevadas al escenario.

La muestra contiene también fotos de diferentes épocas, premios, documentos históricos, programas de mano, y otras muchas curiosidades que legitiman el legado de una institución que siempre ha trabajado para los niños, y sus familiares, tanto en salas de teatro, en escuelas, y especialmente en las comunidades. Por ello el Guiñol SC lleva la estirpe de ser una institución de pueblo.

La fiesta fue amenizada por un audiovisual, por fragmentos de obras y música en vivo.

Diferentes instituciones de la cultura, la Uneac, la AHS, fueron testigos del homenaje al cual contribuyeron reconociendo públicamente sus aportes y la impronta dejada en generaciones de artistas y familias que han crecido bajo la aureola de este guiñol-escuela.