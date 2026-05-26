Concierto especial de Raúl Torres en Santa Clara

El Museo de Artes Decorativas de Santa Clara recibió en concierto especial al cantautor cubano Raúl Torres.

El cantautor matancero Raúl Torres tiene muchos lazos sólidos que lo unen a Santa Clara.

Aquí vino en sus inicios y se dió a conocer en el Museo provincial, en el de Artes Decorativas, y en el teatro La Caridad, bajo la conducción de Leyda Quesada, una anfitriona de la cultura villaclareña.

Hoy, vuelve el trovador recordando otros nombres de aquellos bardos de su época fundacional.

Solo que en una ciudad tan musical y trovadoresca como SC, en la etapa actual se reencuentra con algunos cantautores del momento, con Yatsel Rodríguez, y Alejandra del Risco, y con dos amigos invitados de provincias cercanas, con los cienfuegueros, Nelson Valdés y con el Kikiri de Cisneros, haciendo entre todos una descarga de música y poesía, sentida, inteligente y comprometida.

Raúl Torres alimenta la cofradia de trabajo con Villa Clara participa de sus proyectos culturales, y siempre que viene a cantar, repasa lo mejor de su obra, complace peticiones del público y pone a su consideración nuevos temas de su repertorio.