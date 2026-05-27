Patentizan Tabaqueros de Camajuaní su apoyo a Raúl

En matutinos especiales los tabacaleros camajuanenses patentizaron su apoyo a la Revolución cubana y al General de Ejército Raúl Castro ante las recientes acusaciones del gobierno de los Estados Unidos.

En la Unidad Empresarial de Base de tabaco torcido para la exportación, Eliope Paz, de Camajuaní; Irma Claro Díaz y Mercedes Fusté Brusain, son dos de las torcedoras que han dedicado la mayor parte de su vida al aroma de la hoja del habano. Ellas también llevan intrínseco el espíritu de los tabaqueros cubanos, que siempre han sonado sus chavetas en respaldo a la Revolución.

Así opinan ante las recientes acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra el líder cubano Raúl Castro Ruz, «estamos conscientes que es una provocación más para intervenir militarmente en la Isla y estamos en contra de la guerra y defendemos la paz, exigimos que nos quiten el Bloqueo y nos permitan resolver nuestros problemas por nosotros mismos.»

Así mismo se pronunciaron por defender la idiosincrasia y tradición de los tabaqueros siempre firmes y fieles a la historia de la Revolución Cubana y a sus líderes.