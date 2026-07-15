Felicita Presidente cubano a Santa Clara en su 337 aniversario

Tomado de Granma/

El mandatario, quien es hijo de la ciudad y diputado por esa tierra, envió un cálido mensaje a los santaclareños, a quienes calificó como un pueblo heroico y trabajador.

Con un fuerte abrazo y palabras cargadas de patriotismo, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy a los habitantes de la Villa de Santa Clara en ocasión del 337 aniversario de la fundación de la ciudad, situada en el centro de la nación, y capital de la provincia de Villa Clara.

En su mensaje, el Jefe de Estado, quien naciera en esta urbe y la representa como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó el cariño especial que siente por esa tierra, forjadora de su identidad y valores revolucionarios. «Felicidades a los santaclareños en el 337 aniversario de esa ciudad, tan querida y entrañable para mí», escribió el mandatario en su cuenta en la red social X, donde compartió su sentir con el pueblo cubano .

Díaz-Canel Bermúdez destacó el carácter heroico y laborioso de los santaclareños. «Como hijo de esa ciudad y diputado por esa tierra, felicito a los santaclareños, un pueblo heroico y trabajador. Un fuerte abrazo», subrayó el Primer Secretario, refiriéndose así al legado de lucha y constancia que distingue a esta región central de Cuba.