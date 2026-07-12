Gabriela López Gil/

En zonas del consejo popular condado se realiza una jornada de higienización en saludo al aniversario de la de la ciudad así como al aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cepedes.

En la actividad participan la UJC, los CDR y representantes de otras organizaciones políticas y de masas junto a los vecinos de la comunidad.

Según María Teresa Sánchez Rodríguez, delegada de la circuncisión 36 del consejo popular condado, esta es una circunscripción muy activa. «Trabajos como este resultan importantes no solo para mantener la higiene sino también para fortalecer la unión del pueblo y demostrar que sí contamos con un acompañamiento», agregó.

De conjunto, el deporte y la cultura llevarán al parque América Latina una serie de actividades dirigidas a los vecinos, en especial, a los más jóvenes.