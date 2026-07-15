¿Quién es el principal opositor de Netanyahu de cara a las elecciones de 2026 en Israel?

Tomado de Cubadebate/

Gadi Eisenkot, que fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel entre 2015 y 2019, ha emergido como el principal contendiente del primer ministro Benjamín Netanyahu, informaron medios locales este martes.

De acuerdo con el medio israelí Haaretz, Eisenkot, de 66 años, perdió a su hijo Gal y a dos sobrinos en el conflicto de Gaza. Su partido recientemente creado, Yashar, lidera las encuestas, por delante del Likud, de Netanyahu, y de la alianza opositora Juntos, de Naftali Bennett y Yair Lapid.

Propuestas de Eisenkot y su formación

Yashar propone un enfoque centrado en la seguridad: servicio militar o nacional obligatorio para todos los ciudadanos, y una nueva doctrina defensiva para convertir Israel en potencia regional. “Buscaremos ampliar el círculo de la paz, garantizar una sólida mayoría judía por generaciones y establecer la posición de Israel en el mundo”, indica el plan de su partido.

Eisenkot rechaza la solución de los dos Estados, para israelíes y palestinos. “Nunca he dicho dos Estados para dos pueblos, porque entiendo la profundidad de este conflicto religioso-nacional-social”, afirmó en una entrevista para medios israelíes.

El candidato apoya los asentamientos en Cisjordania, pero califica la violencia de extremistas judíos contra palestinos y soldados como “un acto criminal de terror”.

Eisenkot se opone a gobernar junto con Netanyahu. Su partido buscará coaliciones con quienes acepten un Estado judío y democrático, los valores de la Declaración de Independencia de Israel y el servicio militar para ultraortodoxos y árabes. Yashar también defiende los límites de mandato al primer ministro y un Poder Judicial fuerte e independiente.