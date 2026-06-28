En Manicaragua, desafíos beisboleros

Caracterizada por lo tradicional y colectivo, la cultura popular se expresa entre otras formas en las prácticas, saberes enraizados en lo local y comunitario. De ahí que en Manicaragua la pelota callejera de manera tradicional dinamice los barrios como expresión de la cultura popular.

Aunque la práctica se realiza de forma relativamente autónoma con respecto a las instituciones deportivas, el Combinado Escambray atiende y aprovecha estos espacios barriales para organizar eventos recreativos.

Así, cada año por estos días próximos a la etapa veraniega, se desarrolla en el Estadio del poblado la Copa callejera de béisbol con la participación de las representaciones de los barrios. En la recién iniciada se inscribieron siete equipos en enfrentamientos de todos Contra todos durante dos vueltas de choques eliminatorios a fin de seleccionar los cuatro agrupaciones en semifinales, etapa que determinará los dos equipos finalistas con cinco juegos a ganar tres.

Y desde las gradas, los seguidores por barrios generalmente adolescentes y jóvenes animan, aplauden o desaprueban los desempeños de sus favoritos con pelota, bste y piernas en el cajón de bateo, lomita, bases, files durante cada tarde en el espacio efectivo de entretenimiento y recreación sana que resulta una de las manifestaciones de la cultura popular en el ámbito comunitario de Manicaragua.