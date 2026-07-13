Abasto de agua hacia la comunidad Carahatas, prioridad en tiempos de Contingencia

Desde hace algunos días un aguerrido colectivo de la ECOI 25, con varios trabajadores de la brigada especializada en acueducto y alcantarillado se incorporó a las labores de instalación de una acometida para trasladar el vital líquido desde el pozo 17 de la Comunidad el Conde hasta la zona Costera de Carahatas en el municipio de Quemado de Guines, donde cerca de quinientas personas se han visto seriamente afectada por la falta de agua.

El trabajo para garantizar la instalación de tuberías de 160 milímetros se está realizando en tiempo récord y detrás de ello el esfuerzo de hombres, la dirección del partido, el gobierno, delegados y formas productivas que han apoyado cada una de las tareas, desde la parte organizativa hasta el alimento necesario para garantizar la estancia de los trabajadores en la comunidad.

Si bien la acción desde su concepción ha chocado con el déficit de combustible, déficit de insumos en medio de la más complejas situación económica que atraviesa el país en el mismo seno de la comunidad rural ha primado el cariño, el apoyo de vecinos que agradecen los esfuerzos para culminar la primera fase de la instalación de la acometida que cuenta con aproximadamente setecientos metros de tubería hasta la línea principal.

Según declaraciones de Yaneski Ruiz Gatma Vice intendente que atiende los servicios, las labores se extienden a una segunda fase donde se prevee ir sustituyendo otros tramos de tuberías deterioradas por el tiempo.

Gracias a la energía fotovoltaica que beneficia la zona donde está enclavada la turbina capaz de bombear más de cuarenta litros por segundo la comunidad costera seriamente afectada podrá beneficiarse con el vital líquido.