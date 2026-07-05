Jóvenes Investigadores de Estudios Socio culturales

Cuando se habla de maestros evocamos a Martí, el Apóstol, quien con sus palabras y su modo de actuar se convirtió en faro y guía de generaciones.

Hay educadores que portan consigo la llamada luz de la esperanza. Entre ellos se encuentra el licenciado Amador Hernández Hernández, quien desde la Sede Universitaria Municipal “Abel Santamaría Cuadrado”, contribuye a formar a los licenciados del mañana, sin perder la óptica de a Cultura, la que se encuentra en el centro del desarrollo de la nación.

El encuentro con el también narrador y periodista, reunió a un grupo de estudiantes de la Carrera de estudios Socio Culturales, los que han realizado investigaciones relacionados con la defensa de las Tradiciones, la conservación de nuestro Patrimonio histórico y el conocimiento y apreciación de la Cultura Popular Tradicional en el territorio.

Al referirse a la importancia de las investigaciones y del encuentro el Profesor Amador Hernández Hernández destacó: Lo más importante es que estos estudiantes lleven sus saberes a su entorno socio cultural, divulgar además sus tradiciones, las obras de la plástica, sus escritores… y que puedan llevar ese conocimiento de la cultura cubana de lo particular a lo general, en toda su amalgama.

De las nueve investigaciones presentadas en el programa, varias destacaron por su enfoque innovador: “Hotel Alvaré” , de la estudiante Liliana Pérez Rodríguez, “Casas de familia e instituciones patrimoniales en Consejo Popular Abel Santamaría Cuadrado”, de Jorge Rodríguez González, “CMHE, Radio Encrucijada”, de Yudarky Hernández Benitez.

Los otros seis estudiantes, también presentaron investigaciones de gran valor: “Cuba. Museo Casa natal Abel Santamaría Cuadrado”, de Alyanni Abreu morales, “El arte del tejido guaniquiqui por la familia Rivero”, de Rosa María Pedraza González, “Ruinas del ingenio El Labrador”, de Yisel Mesa Valdez, así como “Los fuertes españoles de Encrucijada”, de Katherine Valencia León.

Además se suman “El Museo Azucarero Abel Santamaría Cuadrado, arquitectura y objeto social”, de José Ernesto García e “Historia del Taller Literario Carlos Loveira”, de Ivis Laura Cardoso Pérez.

Según el profesor Hernández Hernández la empatía que sintieron los alumnos con estos espacios culturales, artísticos y arquitectónicos y la profundidad de su realización, debe ser una señal de alerta para las autoridades de cultura sobre la pérdida del patrimonio local, lo que es una forma de continuar salvando a cultura general del país”, concluyó.

Detrás de cada una de estas investigaciones hay una historia de dedicación que trasciende las aulas. La labor silenciosa y constante del profesor Amador Hernández Hernández, quien ha guiado estos trabajos, demuestra que la enseñanza no termina en el horario lectivo: es una apuesta personal por el conocimiento. Sus estudiantes, con la seriedad y el rigor que los caracteriza, han recogido ese legado y lo han convertido en informaciones que no solo rescatan la memoria, sino que la ponen al servicio de la identidad cubana. Juntos, profesor y alumnos, nos recuerdan que la historia no es solo un archivo, sino un tejido vivo que se reconstruye cada día con compromiso, talento y amor por lo nuestro.”