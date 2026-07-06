Tomado de Cubadebate /

La Unión Eléctrica informa que ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. La entidad agrega que se investigan las causas. “Se continuará informando al respecto”.

El periodista Bernardo Espinosa agrega en su perfil de de facebook que la Unión Eléctrica de conjunto con Consejos de Defensa en provincias, implementa protocolos, para asegurar energía a Centros vitales. A la vez se trabaja para inicio de acciones, que permiten restablecer gradualmente el Sistema.

14:28 – Guantánamo alista su microsistema

El periódico Venceremos informa que se prepara el esquema para comenzar la generación en la ciudad de Guantánamo, a través de microsistemas, y dar servicio de manera paulatina a los centros vitales, en la medida que lo permita el sistema.

14:03 – En servicio una de las unidades generadoras de Energás Boca de Jaruco

La UNE dio a conocer que en servicio ya una de las unidades generadoras de Energás Boca de Jaruco.