Ni Cuba ni su sistema deportivo se detienen

Tomado de Cubadebate /

El próximo domingo arranca un verano eminentemente deportivo, que coincide con el Festival Escolar, para multiplicar las competencias de los estudiantes-deportistas.

Los que no conocen a esta irredenta Isla, pudieran decir que vivimos en un país loco. Cómo pensar en algo así, con los apagones, con los precios por las nubes o con los problemas de escasez de agua. Es sencillo, nadie está loco, más bien es la cordura de los que aquí vivimos la que vuelve loco a quienes la enfrentan.

En cada provincia, municipio, en cada consejo popular, estarán las opciones recreativas deportivas y físicas, para pasar la estación veraniega ejercitándonos, emulando pacíficamente y haciendo un buen uso del tiempo libre.

José Cedeño, director general de Deportes para Todos del Inder, considera que este verano adquiere singular trascendencia.

«Vamos a inaugurarlo en todo el país el domingo 28 de junio, el mismo día en que arrancan los Festivales Deportivos Escolares, también en cada rincón de nuestra geografía, con la familia y la comunidad en el epicentro de esa otra gran fiesta».

Apunta Cedeño que los Festivales, como modalidad de los Juegos Escolares cuya edición 62 no pudo celebrarse en su formato habitual por el recrudecimiento del bloqueo, con su genocida y asfixiante cerco energético y financiero, «ahora se multiplica, pues habrá acciones en todos los municipios del país».

Dijo a JIT que Inder es el principal responsable ante la comisión gubernamental de recreación de coordinar con todos los organismos las opciones para la población.

Por ejemplo, afirmó, La Habana tiene fijado la apertura del Verano para el próximo sábado, con variadas propuestas actividades físicas, recreativas y deportivas, y en esa jornada habrá también un gran concierto en la tribuna antimperialista, con emblemáticas orquestas y agrupaciones musicales».

Es decir, se trata de un país unido por la recreación de su pueblo, en la cual todos los organismos del Estado, el Gobierno, el Partido y el barrio se integran, a fin de dotar de espacios de esparcimiento para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad.

Subrayó que cada territorio desplegará las actividades a partir de sus condiciones, y argumentó que «es una bella obra, que tiene en su centro al ser humano, y en la que el Inder tiene una gran responsabilidad.

No solo en su coordinación y aseguramiento, sino en la puesta en marcha de sus instalaciones y en la disponibilidad de su fuerza técnica, entiéndase profesores de Educación Física, de Recreación y entrenadores».

Sobre la coincidencia de los Festivales Deportivos Escolares con la apertura del verano, explicó que es de gran significación.

«Los estudiantes-deportistas expondrán las cualidades adquiridas en una competencia en la que el público será su familia, sus amigos del barrio, pues estarán compitiendo en casa».

Aseguró que es una oportunidad especial para la captación de talentos para el Sistema Deportivo Cubano, porque el universo se multiplica en cada municipio, lo cual amplia la cantera.

«Se convierten, además, en una singular oferta deportiva del Verano, pues los de la categoría pioneril, los escolares y los juveniles, mediante la competencia, brindarán el espectáculo que solo esas edades son capaces de darnos con su entrega incondicional al escenario competitivo».

Para el Verano, Cuba y su Sistema Deportivo cuentan con más de 17 000 instalaciones, una cifra superior a 5 500 áreas de recreación física, más de 200 de actividad física, las áreas de ajedrez sobrepasan las 250, y más de 560 combinados deportivos.

Cedeño puntualizó que esos últimos serán las principales sedes del Festival Deportivo Escolar, y agregó que para este y para las opciones del Verano, se garantiza la participación de más de 26 700 profesores, más de 54 000 activistas, más de 3 500 estudiantes de las escuelas de profesores de Educación Física y de las facultades de Cultura Física, y se cuenta con más de 3 000 glorias del deporte.

En el verano, y como fruto de los esfuerzos de un país al que se le persigue cada centavo, ya estamos disfrutando de la Copa Mundial de la Fifa, y a partir de la etapa de dieciseisavos de final, todos los partidos serán transmitidos en vivo.

«Pero también está la IV Liga Élite del Beisbol Cubano, ya en sus play off; a partir del 24 de julio, la representación de Cuba a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 será seguida por la población, y el 23 de junio celebramos, en medio de esta etapa, el Día del Olimpismo».

Allá los cuerdos que no entienden de esta mágica locura por la vida y por el bienestar de cada familia.

Allá los cuerdos que no entienden de esta mágica locura por la vida y por el bienestar de cada familia.

Los retos que enfrentamos en un contexto marcado por un escenario de guerra, montado por la agresividad contra Cuba del gobierno de Estados Unidos; de crisis económica mundial y de complejos conflictos internacionales, impactan en Cuba con una difícil situación energética, desabastecimiento e inflación financiera.

Sin embargo, la Mayor de las Antillas no se detiene, resiste, combate y crea; no renuncia a su alegría y al derecho de sus hijas e hijos. Esas son las razones por las que el Sistema Deportivo Cubano tampoco se detiene.

Junto al compromiso competitivo de Santo Domingo 2026, está al lado de su pueblo, en sus calles, llevándole mediante la actividad física, la recreación y el deporte, una fuente inagotable de esperanza.