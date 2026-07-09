Desarrollan acto por cierre del curso escolar 2025-2026

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Con la presencia de Diamela López Valdés y Osmani García López, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa en Santa Clara, respectivamente, así como Yosbel Lima Alfonso, director general de Educación en Santa Clara y otras autoridades del territorio se desarrolló el acto por el cierre del curso escolar 2025-2026 en Villa Clara.

La jornada transcurrió entre momentos culturales y palabras de felicitaciones a los educandos santaclareños por su destacada labor durante un período lectivo en el que, pese a las dificultades, se supieron reinventar y continuar hacia adelante.

Especialmente, se reconocieron los Consejos Populares Sakenaf-Caracatey y Virginia por su invaluable contribución y compromiso con las instituciones educativas. Asimismo, se homenajeó a los estudiantes de secundaria Mauricio Cruz Siles y Andy Ernesto Sánchez Pérez por sus conquistas alcanzadas en las Olimpiadas Internacionales de Informática.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa en el municipio quien motivó a los trabajadores del sector a seguir esforzándose para formar niños, adolescentes y jóvenes que serán los futuros hombres de ciencia que sostendrán nuestra nación.