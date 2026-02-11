Informan avances en candidatos a vacunas antineumocócicas

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República encabezó este martes la reunión de expertos y científicos para temas de Salud en el Palacio de la Revolución, donde se expusieron progresos en ensayos clínicos de vacunas antineumocócicas, informaron fuentes de la Presidencia.

En la jornada, acompañada por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, la Doctora en Ciencias Dagmar García Rivera, vicedirectora de Investigación y Desarrollo del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), explicó que la bacteria Streptococcus pneumoniae es la principal causa de enfermedades infecciosas bacterianas en la infancia temprana y en adultos mayores.

La especialista precisó que en 2024 se introdujo en el Sistema Nacional de Salud una vacuna de siete serotipos aplicada en niños de dos años, y que actualmente se evalúa clínicamente una vacuna de 11 serotipos, mientras un candidato de 16 se encuentra en fase preclínica.

Sobre la vacuna de 11 serotipos, García Rivera informó que se decidió incluir como población destinataria tanto a lactantes como a adultos mayores, y que el candidato pasó directamente a fases 2-3 de ensayo clínico, aprobado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CEDMED).

El Director General del IFV, Yury Valdés Balbín, destacó que la vacuna de 11 valencias representa un crecimiento de la industria cubana de vacunas, y subrayó que los ensayos clínicos se realizan en la atención primaria de Salud, lo cual constituye un reto logístico en lactantes y adultos mayores.

Valdés Balbín reconoció el esfuerzo de los equipos en municipios de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, y afirmó que los ensayos clínicos generan estándares de calidad de vida para la población.

María Eugenia Toledo Romaní, líder del proyecto, explicó el porqué es importante tener pronto la vacuna para nuestros niños, y expuso resultados de una campaña de vacunación realizada entre 2017 y 2019 en Cienfuegos, con cobertura superior al 90 por ciento en niños de uno a cinco años.

Señaló que las tasas de enfermedad invasiva descendieron a cero en niños vacunados, mientras los no vacunados mantuvieron riesgos elevados de hospitalización por neumonía severa.

Vicente Vérez Bencomo, presidente de Vacunas Finlay S.A., afirmó que la meta es llegar a candidatos superiores a 16 serotipos, lo que el desarrollo de éstos requerirá saltos tecnológicos, y reiteró el concepto del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz que la ciencia cubana debe competir con los mejores.