Concluye primera Olimpiada del Deporte Villaclareño

Con el reconocimiento a los atletas participantes, árbitros y entrenadores concluyó en la ciudad de Santa Clara la primera Olimpiada del Deporte Villaclareño.

El acto de clausura tuvo lugar en los exteriores del estadio Augusto César Sandino, escenario propicio para que el público asistente intercambiara con los atletas más destacados de la justa.

Deportes como el atletismo, levantamiento de pesas, boxeo, ajedrez, voleibol, béisbol 5 y tenis de campo fueron de lo más trascendental del evento. No obstante, las más de 30 disciplinas que se celebraron aportaron también al desempeño de una competencia que llenó de colorido, pasión y entrega cada una de las instalaciones deportivas santaclareñas.