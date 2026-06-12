Tomado de JIT /

Arrancó el mundial de fútbol con victoria de México ante Sudáfrica

En medio de polémicas extra deportivas México se encargó de hacer mirar a la cancha con su victoria en el partido inaugural.

LA COPA Mundial de la Fifa 2026 arrancó este jueves en un renovado Estadio Ciudad de México (ex Azteca) con una victoria contundente de la selección local ante Sudáfrica.

Sin embargo, la fiesta inaugural del torneo quedó empañada por críticas a una ceremonia que algunos consideraron despojada de identidad mexicana, y por la sombra de las controversias migratorias que ya afectan a uno de los países coanfitriones: Estados Unidos.

MÉXICO DOMINA EN EL CAMPO

La Selección mexicana demostró su superioridad desde los primeros minutos, asegurando los tres puntos con una sólida actuación que mantuvo a raya a su oponente sudafricano.

Con una destacada actuación frente a más de 80 mil espectadores, el Tri abrió el marcador rápidamente con un gol de Julián Quiñones al minuto 9′, sellando la victoria con un segundo tanto de Raúl Jiménez al 67′ .

La intensidad del partido se vio marcada por las expulsiones. La primera fue para el sudafricano Sphephelo Sithole, tan pronto como al minuto 50′, y en inferioridad numérica los africanos apenas inquietaron la puerta de los locales, aunque tampoco pudieron hacerlo con 11 sobre la cancha acusando falta de profundidad.

Los Bafana Bafana terminaron con nueve hombre, tras la tarjeta roja por acumulación de amarillas de Themba Zwane y ello sentenció el partido a favor de los mexicanos, que también sufrirían la expulsión de César Montes, en el tiempo agregado.

CEREMONIA DE APERTURA: ¿TRIBUTO ALA CULTURA?

Mucho antes del pitido inicial, las miradas estaban puestas en la espectacular ceremonia de apertura, la primera de las tres que se llevarán a cabo en Norteamérica. Tal como lo prometió la Fifa, la cultura mexicana debía ser la gran protagonista del evento.

La organización contó con la participación de la cantante colombiana Shakira, así como de los grupos Maná y Los Ángeles Azules, junto a otras estrellas latinas.

No obstante, la opinión entre el público y la crítica especializada quedó dividida. Mientras la Fifa destacaba el uso del arte del papel picado y las tradiciones como eje central, numerosos espectadores señalaron que el montaje y la producción del show se asemejaron más a un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que a una auténtica fiesta de la cultura mexicana.

La celebración futbolística en América del Norte apenas comienza. Este viernes 12 de junio será el turno de los otros dos coanfitriones para inaugurar su participación en el torneo con sendas ceremonias y partidos históricos.

En el Estadio de Toronto, Canadá presentará una ceremonia inaugural repleta de estrellas, encabezada por artistas como Alanis Morissette y Michael Bublé, antes de su debut ante Bosnia y Herzegovina.

La gran sede del torneo, Estados Unidos, comienza su acción en medio de fuertes críticas por la negación de visados a personas acreditadas en diferentes naciones.

DUDAS Y POLÉMICA: LAS RESTRICCIONES DE VISADO

A pesar del inicio festivo en México, el ambiente se ha visto turbio por las severas políticas migratorias de Estados Unidos.

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) ha denunciado públicamente que «decenas de periodistas acreditados», especialmente de Irán y de países africanos, enfrentan problemas para obtener sus visados o han sido directamente rechazados, lo que les impedirá cubrir el evento de forma presencial.

La situación alcanzó un punto aún más crítico con el reciente caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor réferi de África en 2025 por la Fifa.

A pocos días del inicio del Mundial, las autoridades migratorias estadounidenses le denegaron la entrada al país y fue deportado cuando viajaba para participar en el torneo, lo que significa una sensible pérdida para el cuerpo arbitral del certamen.

Con el contundente triunfo mexicano en el bolsillo, la atención del mundo se divide ahora entre la emoción deportiva en los tres países y las preocupantes nubes de la política migratoria que amenazan con opacar la fiesta.