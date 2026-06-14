Desde Santa Clara: tributo a Maceo y Che

Como cada 14 de junio Santa Clara acogió el homenaje a Antonio Maceo y a Ernesto Che Guevara en el aniversario de sus nacimientos, con el tributo a dos hombres que entregaron a Cuba hasta el último minuto de su vida.

Encabezado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez, respectivamente, el tributo inició con el tradicional cambio de flores y el minuto de silencio, ante el nicho que resguarda los restos del argentino cubano.

Luego, en el parque dedicado al Titán de Bronce en la capital provincial, una representación del pueblo santaclareño recordó al heroico mambí, hijo de una estirpe de hombres consagrados a la libertad de la Patria

Allí, el reconocimiento a los hombres y mujeres continuadores de su obra, entre ellos el Coronel Raimundo Ramírez Rodríguez, merecedor de la distinción Destacado en la preparación para la Defensa».

Otra vez, este 14 de junio, fecha memorable para Cuba, desde el centro de la isla, este pueblo reafirmó que la honra a la historia es premisa para el presente y el futuro de los que aquí seguimos de pie y combatiendo.