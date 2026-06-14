Ataques israelíes en Líbano dejan al menos 45 muertos y 149 heridos en 48 horas

Tomado de Cubadebate /

Al menos 45 personas murieron y 149 resultaron heridas en las últimas 48 horas como resultado de ataques de la Fuerza Aérea israelí en el sur y el este de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés.

“El número total de civiles muertos desde el inicio de la escalada militar el 2 de marzo asciende a 3.756, y el número de heridos a 11.632”, indicó el Ministerio en un comunicado difundido en la red social X.

El Ministerio de Salud señaló que los equipos de rescate continúan retirando escombros en la ciudad de Nabatieh y sus alrededores, que fueron objeto de intensos bombardeos.