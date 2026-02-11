Felicita la Upec a Fulgueiras: Premio Nacional de Periodismo Histórico

✍🏻Lino Lubén Pérez/ ACN

Una alegría y un gran orgullo enorme nos da el que José Antonio Fulgueiras haya ganado el Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de la vida, expresó Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).

En un mensaje de felicitación, publicado en su cuenta de Facebook, Ronquillo Bello manifestó su satisfacción porque el jurado del concurso, integrado por nuestra organización y la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, reconozca la obra en defensa de nuestra historia de este cronista y periodista excepcional que ya ostenta el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida.

Aseguró que se trata de un apasionado de la historia cubana, no solo de la gran historia, con sus hechos y personalidades relevantes, de los cuales ha escrito mucho y con ese desenfado distintivo de su obra profesional, sino además del menos abordado ángulo de la cotidianeidad, de esos hechos que para algunos pueden ser menores, pero sin los cuales no se teje la grandeza de un país y de su gente, sometidas ahora mismo a un escarnio criminal por los enemigos históricos de su pueblo.

“Cuando le llamamos esta tarde, para darle la buena nueva, tuvo una reacción a tono con la fiebre beisbolera: ¡Batazooo con las bases llenas! Ese es Antonio Fulgueiras, el colega y patriota que todo lo digiere y extiende con peculiar y admirable cubanía. Su solo sobrenombre lo describe para estos y todos tiempos: Machete”.