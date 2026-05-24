Ofrece concierto el Maestro Luna junto a Trío Palabras

En lo que va de año, cerca de tres visitas ha realizado el afamado pianista Rolando Luna, a la ciudad de Santa Clara. Invitado por la dirección provincial de cultura, otra vez el artista actúa en locaciones villaclareñas.

Ante el carisma, el virtuosismo, y la versatilidad de un músico y pianista como Rolando Luna, el público queda prendado ante su forma de tocar, el vuelo de sus manos por las teclas del piano, su rostro que se transforma, el sudor acompañado de adrenalina y la emoción con la cual ejecuta cada una de las melodías que va fusionando unas con otras, en su innovación de no repetirse para así complacer con maestría, al público.

A Luna, Santa Clara no le es indiferente.

Acá vino antes, con Miriam Ramos, con Omara Portuondo, con el Buena Vista Social Club, y ahora repite sus citas artísticas a partir de descubrir las afinidades musicales de acompañamiento e improvisación con el Trío Palabras, trabajo que les ha valido, Discos, Premios y Conciertos Compartidos.

Luna reside fuera de nuestro país, pero ante sus muchas visitas a Cuba, no deja de interactuar con la Enseñanza Artística a través de las Masters Clas, preparando in cito a los futuros artistas.

Decir Santa Clara ante Luna es abrir las puertas del paraíso, es soñar despierto, beber de la sabía de los grandes músicos santaclareños, y es también agradecer con la amabilidad de su música, la inteligencia de los espectadores que acuden espontáneamente, al disfrute en vivo de sus actuaciones.

Luna es de esos artistas que con sencillez, amabilidad, y sentido de lo que hace, le baja a los demás la Luna, las Estrellas, y todo el universo musical que lo hace grande, entre los grandes.