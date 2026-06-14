Cuba reafirma que no rechaza ni obstaculiza la ayuda humanitaria

Tomado de Granma /

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reafirmó hoy que la isla no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica o ridícula que esta parezca.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reafirmó hoy que la isla no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica o ridícula que esta parezca.

En un post en la red social X precisó que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confunde constante e intencionalmente las cifras y las respuestas de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por su gobierno desde noviembre del pasado año.

«Les tomó más de 6 meses concretar el envío total de la primera ayuda valorada en 3 millones de USD. Cerca de 4 meses enviar una parte de los 6 millones de USD anunciados.

¿Cuánto podría tomarles concretar la de los 100 millones de USD? ¿Qué pueden significar 100 millones de USD, cuando su bloqueo económico y el cerco energético provocan afectaciones anuales de más de 5 mil millones de USD?», expresó Rodríguez.

Asimismo acotó que en realidad carecen de interés real en concretar las ayudas y que tanta mentira y demora sólo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios.

«¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?», concluyó.