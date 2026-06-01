Comunidad Saludable para todas las edades

Tomado de CMHW /

La iniciativa dejó una huella duradera: familias más informadas, niños con seguimiento activo y una red de salud local más articulada en torno a la calidad de vida.

Con el objetivo de ofrecer diversos servicios de salud y promover hábitos saludables para toda la familia, en el Parque de las Arcadas se desarrolló el evento “Comunidad Saludable”.

A través de pesquisas, consultas y actividades dirigidas a todas las edades, los organizadores buscaron educar sobre la importancia del bienestar y el cuidado personal.

La directora general de Salud de la provincia, Leydi Saray Rodríguez Hernández, destacó la participación de todos los hospitales del territorio, que hicieron posible la actividad.

Afirmó que el éxito es lograr identificar síntomas tempranamente, antes que las personas padezcan enfermedades y dificultades en su salud.

También se refirió a los servicios de oftalmología, estomatología y el más crucial: un móvil del banco de sangre, para contar con un recurso médico esencial, no dependiente de factores materiales, sino de la voluntad humana.

Los ciudadanos asistidos —mencionó la directiva— se despidieron con una orientación, tanto los que ya tenían una patología definida, como los que deben continuar con un seguimiento.

La iniciativa dejó una huella duradera: familias más informadas, niños con seguimiento activo y una red de salud local más articulada en torno a la calidad de vida.