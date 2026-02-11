Dos nuevos ensayos clínicos en marcha en Villa Clara

En el hospital oncológico Celestino Hernández Robau de Villa Clara, inició un nuevo ensayo clínico Fase 1 /2 para el tratamiento del melanoma irresecable y metastásico y para el cáncer de colon izquierdo irresecaable.

Estudio Paloma es el nombre del nuevo ensayo clínico Fase 1/2 multicéntrico, abierto, no aleatorizado, de cohortes paralelas, para evaluar la seguridad, eficacia, farmacocinética e inmunogenicidad del anticuerpo monoclonal Anti-PD1 2C12 en pacientes adultos con cáncer de Pulmón de células no pequeñas Avanzado en segunda Línea y melanoma irresecable o metastásico.

Este estudio auspiciado por el Centro de Inmunología Molecular desarrolló el producto de pembrolizumab o Keytruda, considerado el mejor entre la clase de anti PD1 2C12.

En el caso del estudio de melanoma, en un primer momento se incluirán 25 pacientes en el país, mayores de 18 años. En Villa Clara ya se estudian dos pacientes para su futura inclusión. El tratamiento consiste en la administración de una dosis de pembrolizumat de manera intravenosa cada 21 días hasta la progresión de la enfermedad o aparición de síntomas de toxicidad inaceptable.

El segundo ensayo clínico está dirigido a pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal metastásico irresecable del lado izquierdo, en edades comprendidas entre 18 y 75 años. El protocolo incluirá a 50 personas y esta diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de la combinación del anticuerpo monoclonal nimotuzumab con el esquema FOLFOX.

Los investigadores responsables del estudio de melanoma y colon en Villa Clara son los doctores Eduardo Ibañez y Ramón Ortiz respectivamente, mientras los coordinadores son los máster Juan Carlo Franco y Elsa Toledo Rodríguez.

Estos ensayos clínicos abren nuevas horizontes terapéuticos para cientos de pacientes, al tiempo que constituyen un reto para los especialistas del hospital oncológico Celestino Hernández, segundo sitio de ensayos clínicos en el país con un total de 38.

El cáncer constituye un problema de salud global, en Cuba representa la segunda causa de muerte. Se estima que para el 2040 las cifras de nuevos casos alcancen los cerca de 30 millones anuales y las muertes por cáncer asciendan a 15, 3 millones afectando a una de cada cinco personas en el mundo. De allí la urgencia de aplicar estilos de vida saludables y la búsqueda de terapias para lograr una mayor supervivencia y la mejor calidad de vida en el paciente oncológico.