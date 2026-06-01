Pequeños campeones brillan en Copa Infantil de Patinaje

Tomado de JIT /

Luego de dos jornadas de intensas competiciones, la Copa Infantil de Patinaje Roberto Chocolate Herrera in Memóriam entregó medallas en varias modalidades y categorías.En la velocidad se premiaron las distancias de 300 y 500 metros, además de los 1500 metros para los más pequeños.

Para los patinadores de 5-6 años, la pista vibró en los 300 metros con el triunfo de la villaclareña Nicole Hurtado Socorrás, escoltada en el podio por las espirituanas Ana Paola Acosta y Brianna Helen Gutiérrez, merecedoras de plata y bronce, respectivamente.

Entre los varones de esa edad, el oro correspondió a Yohangel Darío Guerrero de Villa Clara, seguido por Omar Daniel Morales (SSP) y Erick Rafael Fernández (MAY).Otra prueba electrizante vivida en la pista del Complejo Deportivo Raúl Díaz Argüelles de esta ciudad resultó la de 1500 metros, reservada a los concursantes de entre siete y ocho años.

Por las chicas dominó la cienfueguera Melik Soto Rodríguez; entre tanto, las yayaberas Odette Liset Rodríguez e Isabela Hernández, se adueñaron del segundo y tercer puesto, por ese orden. En la rama masculina, Lázaro Alejandro Acosta, de La Habana, se alzó con la corona, seguido de Lázaro Brandón Cabreja (CFG) y Anthony Josué Muñoz (VCL).

El fondo, por su parte, definió sus medallistas en las especialidades de 2000, 3000 y 5000 metros puntos; 3000 eliminación y las siempre exigentes distancias de 5000 metros y 10 000 entre los hombres.Los fondistas de la categoría +16 años regalaron momentos de altísima intensidad en cada una de las pruebas.

La corona entre las chicas en los 5000 por puntos la conquistó Liz Mariam Pereiro, de Cienfuegos, y detrás entraron la matancera Myleen Morejón Muñoz y Amanda Vilches Alvarado, también de la Perla del Sur. Entre los hombres, Dayan Millán Núñez comandó el podio para La Habana, flanqueado por sus coterráneos Reynel Randolph Hernández y Deivis Junior Prior.En la extenuante distancia de 10 000 metros masculinos, la capital demostró un dominio absoluto al copar nuevamente los tres escaños por intermedio de Millán Núñez, Deivis Junior Prior y Randolph Hernández, por ese orden.

En esa distancia los premios entre las damas correspondieron a la matancera Morejón Muñoz, escoltada por la cienfueguera Pereiro y la mayabequense Izzys María Cruz.Este certamen adquiere un matiz especial, pues sirve de escenario crucial para que los miembros del equipo nacional de la disciplina que representarán a Cuba en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 refuercen su preparación rumbo a la cita regional.

Este domingo concluye la Copa Infantil Chocolate. Para el cierre está prevista la entrega de medallas en mil metros y la siempre espectacular carrera de relevos.

OTROS RESULTADOS

300 metros

7-8 (F): Melik Soto Rodríguez (CFG), Odette Liset Rodríguez (SSP) e Isabela Hernández Concepción (SSP).

7-8 (M): Lázaro Alejandro Acosta (HAB), Lázaro Brandón Cabreja (CFG) e Anthony Josué Muñoz (VCL).

500 metros

9-10 (F): Angeline Villegas Chacón (CFG), Rachel Alonso Núñez (MAY) y Gabriela Sánchez Rodríguez (HAB).

9-10 (M): Alberto Hernández Calderín (MAY), Paolo Noel García (MAY) y Ricardo José Hernández (HAB).

11-12 (F): Karolina de la C. Puentes (ART), Ashley Planes Correa (MAY) y Alejandra de la C. León (MAY).

11-12 (M): Leosvany Barrios Acosta (HAB), Lincoln Giménez Est (CMG) y Carlos Alberto Martín (ART).

13-15 (F): Emily de Castro Mendiburo (HAB), Gladys Lianet Reyes (MAY) y Sofía Mencía Blanchez (CFG).

13-15 (M): Fabián Rubén Pérez (CFG), Rosniel Suárez Zamora (ART) y David Alejandro Gutiérrez (HAB).

+16 (F): Myleen Morejón Muñoz (MTZ), Liz Mariam Pereiro (CFG) y Melany Loraine Andreu (CMG).+16 (M): Deivis Junior Priol (HAB), Dayán Millán Núñez (HAB) y Leandro Díaz Luis (MAY).

2000 puntos

9-10 (F): Angeline Villegas Chacón (CFG), Gabriela Sánchez Rodríguez (HAB) y Vanessa William Ramos (HAB).

9-10 (M): Paolo García Prado (MAY), Ricardo José Hernández (HAB) y Alberto Hernández Calderín (MAY).

3000 puntos/eliminación

9-10 (F): Angeline Villegas Chacón (CFG), Rachel Alonso Núñez (MAY) y Gabriela Sánchez Rodríguez (HAB).

9-10 (M): Paolo Noel García Prado (MAY), Ricardo José Martínez (HAB) y Dyan Marcos Martínez (MAY).5000 metros11-12 (F): Karolina de la C. Puentes (ART), Paola Sofía Almaguer (HAB) y María Paula Riaño (HAB).

11-12 (M): Leosvany Barrios Acosta (HAB), Yendry Vargas Rodríguez (ART) y Aldo de Jesús García (HAB).

13-15 (F): Sofía Mencía Blanchez (CFG), Amelia de la C. Pareja (CFG) y Yarismary Sánchez González (CFG).

13-15 (M): Dariel Danilo Vila (HAB), Aron Feliu Méndez (HAB) y Brian Elizagaray Triana (HAB).

5000 puntos

13-15 (F): Sofía Mencía Blanchez (CFG), Amelia de la C. Pareja (CFG), y Verónica Sánchez Rodríguez (HAB).

13-15 (M): David Alejandro Gutiérrez (HAB), Dariel Danilo Vila (HAB) y Fabián Rubén Pérez (CFG).